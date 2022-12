Soupçons de corruption au Parlement européen: le Maroc aussi dans le viseur de la justice

Panzeri est soupçonné d’être « intervenu politiquement auprès de députés européens en faveur du Qatar et du Maroc, contre paiement ».

Depuis plusieurs jours, Le Soir, entre autres, révèle les dessous de l’enquête qui secoue le Parlement européen et qui a notamment fait tomber une vice-présidente du Parlement et vu Marc Tarabella être perquisitionné et suspendu par son parti.

Plus d’un million et demi d’euros ont été retrouvés en cash par les enquêteurs, en Belgique, dont une partie importante chez Pier Antonio Panzeri, député européen. L’argent aurait des origines qataries et c’est d’ailleurs autour de l’Etat du Golfe que se concentre l’enquête.

À lire aussi Cash, flagrant délit et perquisitions sensibles: le récit de trois jours d’une enquête anti-corruption inouïe

Mais il ressort de documents judiciaires obtenus par le Morgen et divers médias internationaux (plusieurs journaux italiens et un marocain) que le Maroc est également dans le viseur de la justice. Panzeri, peut-on y lire, est ainsi soupçonné d’être « intervenu politiquement auprès de députés européens en faveur du Qatar et du Maroc, contre paiement », ce que savaient sa femme, sa fille et sa compagne, cette dernière ayant même donné des ordres à Panzeri sur la manière de dépenser l’argent obtenu.

À lire aussi Scandale de corruption européen: plus d’1,5 million d’euros cash saisi chez Panzeri et Kaili (photo)

Sa femme et sa fille, elles, auraient participé « au transport de cadeaux », lesquels auraient été faits par l’ambassadeur marocain en Pologne, Abderrahim Atmoun. Le Morgen a tenté de le contacter, en vain.

« Le couple Panzeri et C. a, par exemple, utilisé la carte de crédit d’une troisième personne, appelée le “géant” », ressort-il des documents. Ce « géant » est probablement l’ambassadeur marocain, même si ce n’est pas mentionné tel quel.

Panzeri et Atmoun se décrivent comme « bons amis » sur les réseaux sociaux, et se retrouvent régulièrement en tant que coprésidents d’un organe d’échanges entre les Parlements européen et marocain.