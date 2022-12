Union européenne: toujours pas d’accord sur le plafonnement des prix du gaz

Beaucoup d’éléments du texte sont stabilisés. » « Le texte est stabilisé à 90 %. » « Stabilisé à 95 %, je dirais. » Stabiliser (jargon européen) : s’accorder sur certains éléments. Mais pas sur tous. Traduction : il n’y a toujours pas d’accord sur un éventuel plafonnement européen des prix du gaz. Malgré quatre mois de négociations et cinq Conseils extraordinaires de l’Energie. Mais, en quittant le rond-point Schuman, après douze heures de réunion au lieu des trois initialement prévues, nombre de ministres se montraient confiants que leur prochaine réunion, le 19 décembre, serait la bonne.

Forcément, chacun a sa lecture des discussions. Mais les versions convergent sur quelques points, notamment sur l’acceptation du principe même d’intervention sur les marchés. Et sa déclinaison telle qu’elle figure dans la proposition de règlement. On est certes encore loin de l’effet direct sur la facture, mais plus proche qu’en octobre.