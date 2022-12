Podcast – Une amende pour éviter l’instruction: le bilan après 10 ans de transactions pénales élargies

Depuis plus de 10 ans, il est possible pour les Belges pris dans une instruction judiciaire d’ouvrir leur portefeuille pour éviter une possible condamnation. Ils peuvent depuis 2011 payer une amende et échapper à la case procès. Une procédure qu’on appelle « transactions pénales élargies ».

Avec le recul, quel bilan tirer de ce système ? Combien l’Etat belge a-t-il empoché ? Qu’est-ce qui cloche dans la procédure et quels sont ses bénéfices ?