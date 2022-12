Lionel Messi auteur d’une nouvelle masterclass

L’Argentin a porté l’Albiceleste vers la finale de la Coupe du monde avec un but et deux passes décisives contre la Croatie en demie.

On l’avait quitté déchaîné dans la foulée de la qualification face aux Pays-Bas, insultant Wout Weghorst en pleine interview à la télévision argentine après en être pratiquement venu aux mains avec Louis van Gaal. On l’a retrouvé nettement plus apaisé ce mardi soir. Mais pas moins dénué d’envie. Lionel Messi avait repris ses esprits quatre jours après son pétage de plombs face aux Bataves. Et s’était reconcentré sur l’immense tâche qui l’attend: celle de mener son pays vers la victoire finale, 36 ans après la deuxième étoile ramenée du Mexique par Maradona et ses coéquipiers. Et il n’a pas failli à sa mission, bien au contraire. Comme depuis le début du Mondial, la Pulga a montré la voie à suivre à ses coéquipiers, réalisant une nouvelle masterclass.