Messi n’est plus qu’à un succès d’égaler Maradona

En cinq minutes, Lionel Messi et Julian Alvarez ont fait plier la Croatie (3-0). Comme l’Espagne en 2010, l’Argentine a commencé son parcours au Qatar par une défaite… De bon augure pour dimanche ?

L’histoire continue pour Lionel Messi, et, inévitable corollaire avec l’impact du « Diez » sur son équipe, l’Argentine poursuit sa route dans cette Coupe du monde. La forme de son meilleur joueur et un passé de bon augure – la « Selección » n’a jamais perdu une demi-finale de Coupe du monde : avant ce mardi, c’était 4 sur 4, ou 5 sur 5 si on inclut l’édition de 1978 où les équipes se disputaient l’accès à la finale dans deux groupes de quatre.