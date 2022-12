La grande opacité des transactions pénales

Le Soir, Knack et De Tijd se sont plongés dans les statistiques de transactions pénales élargies, ces accords financiers qui permettent de clôturer les poursuites judiciaires moyennant un gros chèque. Sur les 1.530 dossiers conclus depuis 2011, moins de 10 % ont été rendus publics.

Symboliquement, le cap du milliard est franchi. Pour évaluer les recettes générées par les « transactions pénales élargies » en Belgique, autorisées par la loi depuis avril 2011, il faut désormais ajouter un dixième chiffre au compteur. Ces accords financiers entre le ministère public, d’une part, et une personne soupçonnée d’acte délictueux, de l’autre, ont rapporté précisément 1.085.244.420 euros entre 2011 et 2021, selon les chiffres officiels, pour un total de 1.530 transactions distinctes (voir infographie). En moyenne, le prix à payer pour s’acheter la paix et éteindre les poursuites judiciaires est donc de 709.310 euros par transaction.