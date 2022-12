Presse et justice, ces indispensables contre-pouvoirs

Parlement wallon, parlement européen : ces scandales ne sortent au grand jour que parce que leurs protagonistes ont enfreint les règles éthiques, morales voire légales. Et si la presse et la justice sont aujourd’hui à l’avant-plan, c’est parce que les autres leviers ont failli.

Si vous ne voulez pas qu’on l’écrive, alors ne le faites pas. » Cet adage de la presse américaine colle à la réalité des affaires wallonnes et européennes qui font depuis plusieurs jours la une. Nourrir l’antidémocratie, servir le populisme : oui, évidemment oui, c’est le résultat de ces révélations. Mais ces scandales ne sortent au grand jour que parce que leurs protagonistes, souvent des personnalités de premier plan, ont enfreint les règles éthiques et morales – et légales dans le cas du Parlement européen – et parce que les institutions au sein desquelles ils et elles sont actifs n’ont pas mis en place ou n’ont pas actionné les contrôles qui empêchent, détectent ou sanctionnent ces comportements délictueux.