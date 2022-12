Zlatko Dalic, le sélectionneur croate, juge la défaite «méritée» face à l’Argentine: «On n’a pas de quoi se plaindre»

Le milieu de terrain des Vatreni Lovro Majer est déjà tourné vers le match pour la 3e place. « Il nous reste un match, on fera tout pour prendre la troisième place. Rentrons à la maison en étant satisfaits », a dit l’équipier d’Arthur Theate et Jérémy Doku à Rennes avant de revenir sur le match. « Je ne dirais pas qu’il y avait de la fatigue. Ce penalty nous a tués, puis le second but aussi. Dans les matches comme celui-ci, c’est difficile de revenir dans la partie, l’Argentine est une trop grosse équipe. »