Nuages, chutes de neige: découvrez les prévisions météo région par région

La journée débutera sous un ciel très nuageux avec quelques chutes de neige au sud du sillon Sambre et Meuse, pouvant former une couche de quelques centimètres en Gaume et dans le sud de l’Ardenne, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique. En cours de journée, ces précipitations hivernales s’évacueront vers l’est et des éclaircies reviendront sur le nord, puis le centre du pays en fin de journée. Les maxima varieront entre 3 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne, 0 degré dans le centre du pays et +2 degrés en bord de mer.

Ce mercredi soir et la nuit prochaine, le temps sera généralement sec avec de larges éclaircies sur le nord du pays et un ciel plus nuageux en Ardenne. La nuit sera à nouveau très froide avec des minima de -4 à -7 degrés dans la plupart des régions et de -7 à -13 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse.

Jeudi, le temps sera généralement sec avec un ciel partiellement à parfois très nuageux. Quelques averses se développeront sur la Mer du Nord et pourront éventuellement dériver jusqu’à notre littoral. En cours d’après-midi, le ciel se dégagera à partir du nord. Les maxima varieront entre 2 degrés dans les Hautes Fagnes, +2 ou +3 degrés dans le centre du pays et +6 degrés en bord de mer.