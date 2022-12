Mondiaux de natation en petit bassin: Valentine Dumont et Florine Gaspard sorties dès les séries

La suite du programme a vu Florine Gaspard prendre le départ du 100 mètres brasse. En lice au couloir N.8 de la 7e et dernière série, la Bastognarde de 20 ans a terminé 6e de sa série en 1 : 05.49 et n’a pas réussi à se hisser en demi-finales. Elle termine 19e des 52 engagées. Fanny Lecluyse détient le record de Belgique (1 : 04.69) depuis 2015. La Lituanienne Ruta Meilutyte a signé le meilleur temps en 1 : 03.81. Les demies sont prévues mercredi matin (10h45 heure belge), la finale jeudi (10h37).

Elles étaient cinq à pouvoir théoriquement disputer ces Mondiaux en petit bassin. Roos Vanootterdijk (sur 100m 4 nages), la jeune pépite de la natation belge, 17 ans, a renoncé au déplacement et Alisée Pisane, 19 ans, détentrice du record de Belgique sur 800m et 1.500m a déclaré forfait pour une blessure à l’épaule. Il y a un an, Dumont et Gaspard étaient présentes à Abou Dhabi lors de la précédente édition.