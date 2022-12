Le bien à la loupe, en province de Liège: une maison avec piscine et annexes pour 399.000 euros

Derrière sa façade traditionnelle en pierre, cette maison située à Tinlot réserve quelques surprises. Elle dispose en effet d’une piscine couverte et de plusieurs annexes qui permettent d’envisager divers projets – notamment professionnels. Son intérieur a conservé son cachet et offre 3 à 4 chambres ou encore un séjour confortable avec poêle à bois. Des modernisations et aménagements restent possibles, mais la maison a été bien entretenue au fil des ans et est soignée à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle est située au calme, mais à quelques minutes de très nombreuses facilités.

1

Situation

Cette maison quatre façades est implantée dans un cadre rural et calme. Le village comporte des arrêts de bus situés à 5 minutes de marche, et de nombreuses facilités sont accessibles en 5 à 10 minutes à peine en voiture. C’est le cas pour le centre de Tinlot ainsi que les multiples commerces et services de Nandrin. Il suffit également de 5 à 10 minutes en voiture pour atteindre diverses écoles, dont celles de Tinlot, Villers-le-Temple, Nandrin ou encore Modave. La maison est également proche de Huy, ville qui est joignable en 15 minutes de route.

2

Etat général

La construction de la maison remonte à la fin du XIXe siècle et l’habitation a été refaite en profondeur par ses propriétaires dans les années 1970. Elle a néanmoins conservé son cachet, grâce à ses boiseries, poutres et pierres apparentes, etc. Ces dernières décennies, le bien a toujours été entretenu et diverses rénovations y ont été apportées, comme l’installation de nouveaux châssis en double vitrage (2017), l’isolation et la révision de la toiture (début des années 2000), divers aménagements intérieurs et extérieurs, etc. La chaudière au mazout date des années 1990 et est complétée par un poêle dans le séjour, alors que la piscine est chauffée par une pompe à chaleur. En résumé, la maison est dans un très bon état général, mais des modernisations restent bien sûr possibles, par exemple au niveau de la cuisine. L’habitation permet aussi divers aménagements ou projets grâce à son bureau/chambre au rez-de-chaussée et ses multiples annexes.

3

Disposition

La maison dispose de plusieurs entrées, dont la principale qui donne sur un petit hall accueillant l’escalier menant à l’étage. Sur la gauche s’ouvre une pièce de 16 m2 qui peut servir de bureau ou de chambre et est attenante à la chaufferie. Sur la droite, on retrouve les pièces de vie, à savoir un séjour (salon et salle à manger) qui communique avec le jardin et la cuisine ouverte. A côté de celle-ci, le rez-de-chaussée est complété par une buanderie avec accès à l’extérieur et une salle de douche. L’étage rassemble quant à lui un WC, trois chambres et un grenier potentiellement aménageable. La maison comporte aussi un grenier de rangement, une cave voûtée et de multiples aménagements extérieurs. L’espace jardin est agrémenté d’une piscine couverte, de plantations et de plusieurs annexes, dont un chalet de jardin, des remises/ateliers et un garage 2 voitures surmonté d’un étage.

4

Prix

Les personnes intéressées par la maison peuvent formuler une offre à partir de 399.000 euros. Le bien est dans un bon état d’entretien, donc il n’y a pas de travaux à prévoir dans l’immédiat, hormis d’éventuels aménagements selon les goûts et les projets. Les multiples annexes permettent par ailleurs d’envisager diverses activités, professionnelles ou non.

Surface habitable : 152 m2

Chambres : 3-4

Salles d’eau : 1

WC : 2

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de 7,23 ares)

Etat : habitable

Garage : oui

PEB : D