Zone de police Bruxelles-Nord: seuls deux des cinq commissariats ouverts

La police a rencontré un garçon de 11 ans qui avait fugué à Saint-Josse-ten-Noode dimanche soir. Lorsque les agents ont voulu l'emmener, le garçon a résisté et a frappé un inspecteur avec un couteau pliant. Personne n'a été blessé au cours de l'opération et le jeune homme a pu être emmené. Le jeune homme, qui souffre d'un problème très spécifique, a été relâché par la suite, mais sera certainement suivi, selon le procureur général.

L'incident a incité de nombreux policiers de la zone nord de Bruxelles à envoyer un signal, notamment parce qu'il s'est produit un mois après l'agression au couteau qui a coûté la vie à Thomas Monjoie, inspecteur de police de 29 ans. Par conséquent, mardi, plus de 30 d'entre eux se sont déclarés malades. Même dans ce cas, des sources policières ont indiqué que la manifestation pourrait s'étendre et durer un certain temps.