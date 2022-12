Velux et sa fenêtre de toit ont révolutionné le logement, mais il faut accélérer le tempo

Cinquante ans après son apparition en Belgique, le groupe danois est devenu le leader incontesté d’un produit efficace et peu cher pour contribuer à atteindre les objectifs fixés par l’Europe pour 2030 et 2050.

Dans le milieu de la construction, comme dans d’autres domaines, certains produits sont tellement courants qu’ils sont devenus des noms communs à part entière (Kleenex, Bic, Baxter, Pampers…). Il en va ainsi de Velux, marque de fenêtres de toit. « Je vais acheter un Velux » (plutôt qu’une fenêtre de toit) est ainsi passé dans le langage courant.

Le groupe, né en 1942 à Copenhague, fête cette année son demi-siècle de présence en Belgique. Un marché plus important qu’il n’y paraît. « La Belgique est, en effet, notre quatrième marché », explique fièrement Jens Kann Rasmussen, le petit-fils du fondateur et président des fondations Velux. « C’est le pays qui compte le plus de fenêtres de toit par habitant. En 50 ans, nous avons révolutionné le logement des Belges puisqu’une maison sur deux compte aujourd’hui au moins une fenêtre de toit. »