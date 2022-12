Syndic Yourself vient en aide aux syndics d’immeubles bénévoles

Syndic Yourself remplace Syndic4You. Son but : faciliter au maximum la gestion de copropriétés par les syndics bénévoles, qui gèrent 90 % des 300.000 copropriétés répertoriées en Belgique.

On estime à 300.000 le nombre de copropriétés en Belgique, réparties à parts égales par Région. Nonante pour cent d’entre elles sont gérées par des syndics bénévoles. Autant écrire qu’il y a là un marché non négligeable à saisir, d’autant que la profession de syndic d’immeubles n’attire plus les jeunes et enregistre un manque toujours plus criant d’adeptes.

Syndic Yourself est là pour venir en aide à ces syndics bénévoles qui n’ont pas toujours ni la formation, ni les connaissances suffisantes pour gérer leur immeuble. On notera ici que Syndic Yourself n’est autre que l’ancien Syndic4You, racheté en 2021 par VMRE (Vande Moortel Real Estate), ce dernier ayant racheté Easy Syndic un an plus tôt. Aujourd’hui, VMRE a revendu sa branche syndic à Emeria (du groupe français Foncia), déjà propriétaire de Trevi et de l’OP, mais a gardé Syndic4You, qui a changé de nom.