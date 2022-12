Des espaces vides à occuper: Monoma appelle la Belgique à instaurer un cadre légal

Que faire des espaces vacants, que ce soit des immeubles de bureaux, des commerces ou des logements ? Monoma a sa petite idée. Modern Nomad Living est un nouvel acteur immobilier qui fait partie de Mosaic World, groupe qui a été fondé sous le nom de Camelot aux Pays-Bas en 1993 et qui propose, à travers quatre marques, diverses solutions de logement et de travail temporaires. En près de 30 ans, elle est devenue une entreprise de 250 employés répartis entre 13 bureaux dans neuf pays. Au total, elle a géré plus de 100.000 espaces dans plus de 10.000 projets communautaires.