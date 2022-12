Le bâtiment Glaverbel, à Boitsfort, est désormais définitivement protégé

A la demande des propriétaires et sur proposition de Pascal Smet, secrétaire d’Etat bruxellois en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine, le gouvernement bruxellois vient de protéger définitivement les façades du bâtiment Glaverbel, en les inscrivant comme monument sur la liste de sauvegarde.

Les abords du bâtiment sont classés et, eux aussi, protégés. « Voilà bien un bâtiment iconique et exemplatif du talent déployé, dans les années 60, lors de la conception de nouveaux immeubles », déclare Pascal Smet. « C’est un lieu unique, qui a déjà subi d’importantes rénovations dans les années 90, mais qui doit être protégé et préservé. Lorsque je l’ai visité, j’ai été séduit par sa façade reflétant la verdure environnante et par la sérénité qui se dégage de ce bâtiment. En l’inscrivant sur la liste de sauvegarde, nous permettons qu’il continue d’évoluer tout en préservant son caractère unique et éternel. »