Tremblement essentiel: quand chaque geste du quotidien devient un défi

Le tremblement essentiel n’est pas rare. Il n’est pas bénin non plus. Car si elle n’est pas mortelle, cette maladie est extrêmement invalidante pour les patients qui en souffrent. Et ils manquent cruellement de solutions.

Se raser, se brosser les dents, se maquiller, boutonner une chemise, lacer ses chaussures, mettre une clé dans une serrure, utiliser une carte de banque, écrire ou tout simplement se servir un verre d’eau et le boire… Des gestes quotidiens d’une facilité déconcertante pour la plupart d’entre nous, un calvaire pour Véronique Struylaert, atteinte de tremblement essentiel depuis son enfance. « C’est une maladie neurologique extrêmement invalidante, je dois demander de l’aide à la caisse d’un magasin pour faire mon code, je ne vais plus au restaurant de peur de laisser tomber la nourriture de ma fourchette. C’est une maladie qui évolue lentement et progressivement. Au début ce n’était que mes mains, aujourd’hui, je tremble de partout, de la tête et même de la voix », confie celle qui est aussi la présidente de l’ASBL Tremblement essentiel en Belgique. Une personne sur 200 souffrirait de cette maladie, ce qui ferait d’elle la cause de tremblement la plus fréquente au sein de la population.