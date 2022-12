Pauvre Paul Magnette…

La responsabilité publique ? Cela ne s’improvise pas, cela se construit et gérer un Parlement, c’est un vrai travail, pas une sinécure. Avertissement aux nouveaux président et bureau politique.

Tous aux abris ? La Flandre déchaînée contre les dysfonctionnements wallons, le greffier du Parlement wallon hors de contrôle, un voyage trop luxueux et les dépenses sans surveillance pour des travaux pas tous légitimes ? En avant pour le « Wallonie bashing » ? Utile de savoir ce qui se dit au nord du pays sur les errements du sud et de connaître l’image projetée dans l’inconscient des Flamands déjà bien nourri par quelques vérités et autant de caricatures.