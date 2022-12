Budget: quatre partis d’opposition demandent la démission de De Croo, qui dénonce des jeux politiques

Budget 2023-2024, suite. Après la publication d’échanges WhatsApp entre les cabinets du Premier ministre et de l’ex-secrétaire d’Etat De Bleeker, Alexander De Croo s’est expliqué au Parlement. Sans convaincre l’opposition. Dont plusieurs partis déclarent ne plus avoir confiance en lui ni en son gouvernement.

L’opposition avait réclamé sa venue en commission du Parlement pour qu’il s’explique à propos des messages WhatsApp échangés entre son cabinet et celui de l’ex-secrétaire d’Etat au Budget, Eva De Bleeker (Open VLD, comme le Premier ministre), concernant les documents budgétaires 2023 et 2024. Alexander De Croo a toujours parlé d’« erreur matérielle » dans le chef de sa collègue pour expliquer la différence de déficit entre le chiffre envoyé à la Commission européenne en octobre et celui transmis aux députés en novembre – une différence de 1,3 milliard en 2023 et 1,7 milliard en 2024, tout de même…

La N-VA n’a jamais cru à ce scénario de l’erreur matérielle, estimant qu’Eva De Bleeker avait été sacrifiée par le Premier ministre, dont le cabinet aurait bien validé, selon elle, l’épure de l’ex-secrétaire d’Etat. Mardi, le magazine Knack publiait des messages WhatsApp censés accréditer cette thèse. L’opposition a donc exigé qu’Alexander De Croo vienne s’expliquer devant les députés. Ce qu’il a fait ce mardi matin.

Résultat ?

Quatre partis d’opposition, N-VA, Vlaams Belang, PTB et Liste Dedecker, ont lourdement attaqué le Premier ministre, n’hésitant pas à le traiter de menteur et à décréter la confiance rompue envers lui-même et son gouvernement. Morceaux choisis.

Sander Loones (N-VA) : « Vous ne nous dites pas tout, vous ne nous montrez pas tout, vous changez de version. Montrez toutes les communications entre votre cabinet et celui de madame De Bleeker. Vous avez dit à 17 reprises que vous alliez être clair, mais vous avez toujours refusé cette transparence. Assez c’est assez ! Nous avons droit à cette transparence. Je vous le demande donc pour la septième fois : donnez-nous ces documents, faites preuve de transparence. »

Sophie Merckx (PTB) : « Madame De Bleeker a démissionné pour une faute que vous avez commise. Dans une entreprise, ce serait licenciement sans indemnités pour faute grave. »

Jean-Marie Dedecker : « Je crois que vous avez constamment menti. Semaine après semaine, votre crédibilité est abîmée. »

Catherine Fonck (Les Engagés) et Sophie Rohonyi (Défi) n’ont pas voulu utiliser ce genre de propos. Tout en estimant que la secrétaire d’Etat a servi de fusible. « Les messages WhatsApp semblent confirmer la version de madame De Bleeker », déclare la première. « Avez-vous été honnête ou pas ces dernières semaines ? Apportez-nous tous les éléments pour qu’on puisse se faire notre version des faits. Seules des preuves sont de nature à lever les doutes, à crédibiliser votre parole et celle du gouvernement. » La seconde appuie : « Je ne suis pas ici pour vous traiter de menteur, mais pour vous interpeller. Quand aurons-nous droit à une véritable transparence ? »

À lire aussi Budget: Alexander De Croo mis en cause, une «tempête dans un verre d’eau» pour le gouvernement

Le gouvernement décide, les ministres exécutent »

Pour sa défense, Alexander De Croo a tenté de convaincre en expliquant « comment fonctionne un gouvernement », singulièrement l’approbation d’un budget : « Le gouvernement prend des décisions budgétaires en conclave. Les décisions sont ensuite notifiées. Les notifications disent ce qui a été décidé, puis elles sont coulées en lois, qui fixent un cadre budgétaire. Les exposés généraux et les autres éléments budgétaires ne peuvent être que la traduction de ces lois. C’est le gouvernement au complet qui fixe le cadre budgétaire, puis les ministres et secrétaires d’Etat qui exécutent. Et pas l’inverse. Ce ne sont pas les collaborateurs, les secrétaires d’Etat qui, d’initiative, peuvent s’accorder autrement. »

Voilà pour le principe général.

Donc, poursuit-il, en l’occurrence, « l’exposé des motifs de la secrétaire d’Etat n’était pas conforme aux décisions du gouvernement. Mon cabinet l’a signalé par la voie officielle, via un comité de lecture des 8 et 9 novembre. (…) Il fallait donc corriger le tir. Ce qu’on peut attendre des ministres, c’est qu’ils exécutent les décisions du gouvernement. »

Quant aux fameux échanges WhatsApp, le Premier ministre s’explique un peu plus avant : « Bien sûr que les collaborateurs ont des contacts les uns avec les autres, via toute sorte de canaux, aussi WhatsApp, textos. Mais un texto ne peut jamais mettre en cause une décision formelle du gouvernement. Bien sûr qu’il existe des messages échangés sur le budget. Je n’ai jamais nié l’existence de tels messages. Mais je nie l’existence de messages donnant le feu vert à une modification de l’exposé général du budget 2023 (dans le sens retenu par Eva De Bleeker, NDLR). Une telle modification fondamentale ne pourrait se faire que par la voie législative, pas par messages. »

« Jeux politiques »

Et il conclut : « Comme Premier ministre, je suis le gardien des décisions du gouvernement et de leur exécution. (…) Ici, on essaie de détourner des propos et de créer une situation qui ne correspond pas à la réalité. Vous pouvez jouer des jeux politiques, mais ce n’est pas comme ça que je conçois la politique. »

La majorité le soutient. Défi et Les Engagés regrettent « l’occasion manquée » du Premier ministre de « faire toute la transparence », Catherine Fonck tentant encore de l’obtenir en déposant « une motion de recommandation pour que soit mis à disposition l’ensemble des documents et des échanges ».