Le calva, la quintessence du terroir normand

Pour devenir du calvados, les fruits doivent d'abord fermenter pour donner un vin de pomme doux et alcoolisé. Après la distillation, le degré d'alcool augmentera, et l'eau-de-vie est sera mise en fûts de chêne pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.

