Coupe du monde: un agent de sécurité meurt après un accident survenu lors du match Argentine – Pays-Bas (photo)

On savait déjà qu’à 48 ans, Grant Wahl aurait succombé à une crise cardiaque alors qu’il commentait le match Argentine-Pays-Bas au Qatar. On avait également appris que son frère dénonçait un assassinat, quelques jours après qu’il ait porté un t-shirt pour défendre les droits LGBT+. Ce mercredi, voilà que plusieurs sources émettent le fait qu’un agent de sécurité est décédé après un accident survenu lors de cette même rencontre.

Concrètement, il serait tombé d’une hauteur importante, d’après les détails donnés par un témoin oculaire de la scène. « Cet agent aurait chuté du haut du hall extérieur directement sur le sol près de la porte numéro 30. Il s’agit d’un travailleur migrant qui a été transporté d’urgence à l’hôpital de Hamad par ambulance ». Les détails de la chute ne sont par contre pas précisés. Une zone d’ombre subsiste donc.

Toutefois, le décès est bel et bien officiel, et c’est bien ça le plus triste. D’origine kényane, l’agent de sécurité est décédé à l’hôpital, comme l’ont confirmé à CNN sa famille et plusieurs officiels. John Njue Kibue est un migrant âgé de 24 ans. « Nous n’avons pas l’argent pour obtenir justice pour lui, mais nous voulons savoir ce qui s’est passé », a déclaré sa sœur Ann Wanjiru.