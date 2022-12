Avatar 2: James Cameron le magicien

Depuis l’annonce de la sortie d’Avatar 2 de James Cameron, le monde du cinéma attend le réalisateur de Titanic comme son rédempteur. S’il veut ne pas décevoir, il devrait, à l’aide d’un seul film, ramener le public dans les salles, faire oublier le covid, la crise énergétique et la hausse des prix, relancer la technologie 3D, battre les records de recettes que ses films précédents, Titanic et Avatar, avaient établis… sans oublier de nous tenir en haleine avec une histoire passionnante portée par des comédiens de haut niveau, un scénario impeccable et des effets spéciaux jamais vus. Le plus fou étant que ce diable d’homme pourrait bien y arriver. Depuis ses débuts, James Cameron ne cesse en effet de surprendre, d’innover et, surtout d’arriver à ses fins malgré (ou à cause) de son caractère aussi inventif qu’exigeant. Créateur poète et maître du jeu intraitable, Cameron est un alien, même sur la planète cinéma.