Le petit moment qui fait du bien: souhaiter un joyeux anniversaire à la façon des grands compositeurs avec Nicole Pesce

Coup de blues? Déprime? Chaque mercredi, nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube, Dailymotion et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne.

Tout qui a déjà assisté à un anniversaire sait combien est délicat le moment où, face à l’heureux élu du jour, on se lance dans l’interprétation de l’inévitable « Happy Birthday to You… » Entre ceux qui braillent trop fort, ceux qui murmurent entre leurs dents à peine desserrées et ceux qui chantent de bon cœur mais totalement faux, cela vire souvent à la catastrophe. Il y a pourtant moyen de transformer cet hymne annuel de bien des façons comme le montre la réjouissante vidéo de Nicole Pesce.