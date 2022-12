Amical: défaite du Standard face à Valenciennes pour son dernier match avant la reprise

A six jours de son match de huitième de finale de la Coupe de Belgique à l’Antwerp, le Standard s’est offert, ce mardi après-midi, une dernière répétition générale en affrontant, à Sclessin, Valenciennes, 6e de Ligue 2 française. Sous les yeux de Collins Fai, venu soutenir son compatriote et ami Marius Nubissi (ex-Beerschot), arrivé l’été dernier dans le Nord de la France, l’équipe liégeoise s’est inclinée par le plus petit écart, sur une reprise de la tête de Kaba, laissé libre de tout marquage, à dix minutes du coup de sifflet final. Avant que dans la foulée, Valenciennes ne loupe le coche et le 0-2, Arnaud Bodart remportant son face à face avec Boudraa et que Perica ne passe à côté de l’égalisation.

En première période, le Standard s’était procuré les deux plus belles occasions, sans en concéder à Valenciennes. Sur un penalty provoqué peu avant la demi-heure de jeu par Dönnum d’abord, que Dussenne ne parvint pas à transformer, le gardien français Larsonneur détournant son envoi en coup de coin, puis sur une reprise de la tête de Dönnum, sur un centre de Fossey, à nouveau sauvée à même la ligne de but par Larsonneur. Une phase sur laquelle le Norvégien, le meilleur Rouche jusque-là, se blessa au crâne, obligeant Ronny Deila à revoir ses plans et à faire monter au jeu Denis Dragus.