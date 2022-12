Affaire Olivier Vandecasteele: la «diplomatie des otages» bat son plein en Iran

La condamnation à Téhéran du travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele à 28 ans de prison – pour des charges non connues à ce jour –, annoncée ce 14 décembre, confirme une fois de plus le recours, par la République islamique d’Iran, à un procédé qui s’apparente tout simplement à du chantage et qu’on appelle « la diplomatie des otages ». Le procédé consiste à arrêter sur le sol iranien des ressortissants – souvent mais pas toujours des personnes possédant une double nationalité, dont l’iranienne – de pays dont le régime iranien veut obtenir quelque chose d’important à ses yeux, comme la libération d’un ou de plusieurs de ses agents détenus dans ces pays ou le déblocage de fonds gelés.