Fusion UCLouvain/Saint-Louis: «Une issue heureuse après 5 ans de mise à l’épreuve»

Il aura fallu plus de cinq années, des centaines d’heures de discussions, plusieurs propositions de décret pour que le mariage entre l’Université Saint-Louis Bruxelles et l’UCLouvain soit officiellement scellé. Ce mercredi, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a définitivement approuvé le décret organisant la fusion entre les deux universités. Celle-ci sera pleinement effective dès septembre 2023. « Il s’agit d’une issue heureuse, sans aucun doute, après cinq années de mise à l’épreuve et qui nous permettra de démarrer la prochaine rentrée ensemble », se réjouissent les deux recteurs, Vincent Blondel et Pierre Jadoul.