Rajae Maouane sur la crise de l’accueil: «J’ai honte»

On aurait pu croire que le bureau de parti d’Ecolo, lundi, avait tourné autour des démissions (à l’époque toujours hypothétiques) au parlement wallon suite à l’affaire du greffier ou des soupçons de corruption au Parlement européen. Sauf qu’on est chez les verts et que c’est la question de l’accueil des demandeurs d’asile qui a le plus agité les esprits. Il faut dire que la marmite bouillonne depuis des mois en interne. Le froid et le risque d’un mort dans les rues de Bruxelles ont poussé certains à réclamer davantage de proactivité sachant que les écologistes sont dans la majorité au fédéral, à Bruxelles et en Wallonie. C’est dans ce contexte qu’il faut analyser cette sortie tonitruante de la coprésidente Rajae Maouane.