Démis de ses fonctions, Lionel Bosco se livre: «C’est une grosse déception mais on me dit que je n’ai pas de soucis à me faire»

Nous vous l’annoncions en primeur ce mardi : un investisseur américain arrive à la tête de Liège Basket. Parmi les conséquences, la nomination d’un coach US qui signifie malheureusement la fin de l’aventure pour Lionel Bosco.

Depuis lundi soir, Lionel Bosco n’est plus le coach principal de Liège Basket en BNXT League. La « faute » à l’arrivée d’un investisseur américain, Ernie Cambo, amenant dans ses valises un dénommé Brad Greenberg, coach texan possédant une expérience en NBA. Tous les amateurs de basket belge espèrent forcément que cette reprise du club de la Cité ardente permettra de le redynamiser, sur le plan financier, structurel, sportif. Mais en revers de la médaille, le Burdinnois a donc appris la fin d’une belle aventure entamée comme joueur entre 2012 et 2014, poursuivie comme assistant coach dès septembre 2018 et ponctuée par un rôle de coach principal depuis le départ de Sacha Massot pour Limburg United à l’aube de la saison 2020-2021.