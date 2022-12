Sans-abrisme: «Même dans le métro, c’est très dur quand il fait froid»

L’ouverture de places d’accueil en urgence suite aux températures négatives n’empêche pas des centaines de personnes de dormir à la rue. « Le Soir » est allé à la rencontre de celles et ceux qui passent la nuit dans les courants d’air glacés.

Moins cinq degrés au thermomètre et un sale petit vent qui pique. Quelques hommes pas toujours bien couverts patientent devant l’entrée d’une école ixelloise. « C’est bien ici qu’on va pouvoir dormir ? Il y a des douches ? À manger ? » Un autre avec les yeux rouges et un peu de bave au coin des lèvres s’impose : « Et le wifi, il y a le wifi ? »

Non. Mais il y a cinquante lits de camp installés en quelques heures par une équipe de la Croix-Rouge. Cinquante places d’accueil débloquées à destination des demandeurs d’asile, des sans-papiers, des drogués et autres égarés de la société, par la commune d’Ixelles, à la demande des autorités régionales. « Les cours de sports sont suspendus », explique le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo). « Il fallait bien se lancer en espérant que les autres communes vont aussi ouvrir des places de ce type. »