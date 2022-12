«On purge bébé!», la dernière farce de Philippe Boesmans à La Monnaie

Le huitième et dernier opéra du compositeur belge, décédé en avril dernier, vient d’être créé à La Monnaie. Au menu : humour burlesque et musique joyeusement créative.

On ne plaisante jamais avec la constipation ! » Adapté du vaudeville de Georges Feydeau, On purge bébé ! nous plonge au cœur d’une folle (et délirante) journée avec la famille Follavoine. Alors que Monsieur Follavoine, fabricant de porcelaine, s’apprête à présenter ses pots de chambre « incassables » à Aristide Chouilloux, représentant de l’armée française, Madame Follavoine l’exaspère avec les problèmes de constipation de Toto, leur fils tyrannique. Car elle compte bien sur l’aide de son mari pour administrer un purgatif à Toto… Un enfant roi qui en a décidé autrement !