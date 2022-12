Vincent Van Quickenborne annonce 1.500 nouvelles places de prison dans les 10 ans

Alors que la Belgique était une nouvelle fois épinglée, il y a 15 jours, par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT, organe du Conseil de l’Europe), une lettre ouverte était signée par les directeurs de prison néerlandophones : « Nous ne pouvons plus accepter de devoir bafouer les droits de l’homme, jour après jour », ont-ils écrit en réclamant notamment une limitation légale de la détention préventive. La surpopulation carcérale affiche un taux de 18,6 % en Flandre, contre 7,5 % à Bruxelles et 5,2 % en Wallonie. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a répondu, mardi dernier et ce mercredi en commission Justice, à la salve de questions qui ont suivi cette actualité.