Sommet européen: les Vingt-Sept en quête de riposte à la concurrence coriace livrée par le grand frère américain

Le coût de la guerre en Ukraine est plus lourd pour les Européens que pour le partenaire américain. Les Vingt-Sept redoutent une année 2023 « difficile ».

L’offensive effarante lancée par le Kremlin sur le voisin ukrainien n’a pas encore un an mais son onde de choc s’amplifie pour les Européens. L’économie européenne, tout à son sevrage du gaz russe bon marché, subit de plein fouet l’envolée des prix de l’énergie. Et les récentes initiatives du président Biden pour favoriser (et attirer) l’investissement « vert » aux Etats-Unis taillent des croupières à l’allié européen. Après la Chine, ce seraient les Etats-Unis qui livreraient à l’UE une forme de concurrence déloyale, avec des mesures « discriminatoires à l’encontre des entreprises européennes », selon Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission.