Fight impunity, le paravent idéal pour des activités suspectes

La lutte contre l’impunité est un combat tout à fait noble, mais pour l’ONG italienne basée à Bruxelles, c’est nettement plus flou. Une nébuleuse d’associations tourne autour de l’association de Panzeri et consorts.

Non, on n’a rien sur Fight impunity. » A part l’acte constitutif de l’ASBL déposé devant notaire le 25 septembre 2019, pas la moindre trace des comptes de l’ONG au greffe du tribunal de l’entreprise de Bruxelles. La loi est pourtant très claire, les comptes doivent être déposés chaque année. Et si aucun bilan n’est envoyé après trois ans, le tribunal peut dissoudre l’association. Ce qui n’est pas le cas pour l’instant de Fight impunity dont l’appellation exacte est « Association Against Impunity and Transitional Justice » (AITJ).