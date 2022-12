Trottinette en feu, fumigènes... plusieurs débordements dans le centre de Bruxelles après France-Maroc (photos et vidéos)

La police a dû intervenir à Bruxelles à l’issue de la défaite de l’équipe nationale marocaine en demi-finale de la Coupe du monde du Qatar. Les supporters sont descendus dans les rues, ce qui a donné lieu à des affrontements avec la police.

Des supporters ont envoyé des pétards et des fumigènes en direction de la police et ont bouté le feu à des cartons et à une trottinette sur le Boulevard Lemonnier, en plein centre de Bruxelles.

Comme lors des matchs précédents, la communauté marocaine a mis en place une chaîne d’hommes, mais ça n’a pas suffi pour calmer les ardeurs de certains supporters. Les émeutiers ont tiré des feux d’artifice en direction de la police, qui est immédiatement intervenue. Le canon à eau a été déployé et des gaz lacrymogènes ont été utilisés. Des arrestations sont en cours.

Plus tôt dans la soirée, la police bruxelloise avait préventivement fermé le tunnel Porte de Hal, en direction de la gare du Midi, ainsi que le boulevard du Midi, en direction de la Porte d’Anderlecht. La police déconseille aux citoyens de circuler dans le secteur Midi/ Lemonnier.