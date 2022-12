Coupe du monde: la France à un match d’un exploit historique

La France se rapproche de son rêve bleu. Celui de conquérir une deuxième Coupe du monde consécutive, performance réussie uniquement par l’Italie (1934, 1938) et le Brésil (1958, 1962) dans l’histoire du football de sélection. Pas à pas, nos voisins ont évité les multiples pièges sur la route menant au Graal. Un chemin que Didier Deschamps connaît par cœur, ou presque.

Dans un stade Al Bayt largement teinté de rouge et acquis à la cause marocaine, ses Bleus ont profité d’un début de match très favorable pour s’ouvrir les portes d’une nouvelle finale internationale. La septième, en tout et pour tout (quatre de Coupe du monde, trois d’Euro).