Didier Deschamps à la tête des Diables rouges? Marc Delire en est convaincu : «On a besoin d’un entraîneur comme ça» (vidéo)

La France s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde grâce à sa victoire 2-0, ce mercredi soir en demi-finale. Une victoire efficace pour les Bleus qui ont cadré à deux reprises : soit les deux buts. Dans l’émission « Le vestiaire, » Marc Delire est revenu sur cette victoire cynique.

Le consultant est convaincu de la méthode de Didier Deschamps. « La France sait se faire mal, on le savait. Certes, les Marocains n’ont pas démérité, mais la France est un beau finaliste, vraiment. » Le commentateur va plus loin et voudrait bien voir Deschamps chez les Diables rouges : « La France, c’est Deschamps. Il m’épate, une fois qu’il aura terminé ce deuxième titre, qu’il vienne en Belgique, on a besoin d’un entraîneur comme ça ».