Coupe du monde: dans l’ombre, Antoine Griezmann illumine le jeu de la France

Pour évoquer la difficile qualification des Bleus, il serait tentant de s’attarder sur le but de Théo Hernandez (qui a prolongé la tradition des défenseurs français buteurs en demi-finale) ou sur le mutisme de Kylian Mbappé. Mais tout cela est secondaire par rapport à l’impact d’un Antoine Griezmann sur les résultats de la France dans cette Coupe du monde. Sans verser dans le lyrisme de Christophe Dugarry sur les ondes de RMC qui voyait du Platini ou du Zidane dans les prestations de « Grizou », le numéro 7 français n’a peut-être plus marqué depuis le 13 novembre 2021 (puisque le VAR a annulé son égalisation contre la Tunisie) mais il ne cesse de justifier son statut d’incontournable (73e match d’affilée lui qui n’a plus suivi un match international sur le banc depuis l’amical contre l’Angleterre le 13 juin 2017) aux yeux du sélectionneur national français Didier Deschamps. Antoine Griezmann a laissé derrière lui les critiques qui ont accompagné un Euro 2020 délicat et les complications de son retour à l’Atlético Madrid après un séjour mi-figue mi-raisin de Barcelone.