Qatar 2022 - La photo du jour: Mbappé porte le maillot du Maroc après la victoire de la France

La France s’est imposée 2-0 contre le Maroc en demi-finale mardi. Les Bleus de Didier Deschamps peuvent entrer un peu plus dans l’histoire: seules deux nations ont réussi à conserver leur couronne, le Brésil de Pelé (1958 et 1962) et l’Italie à l’époque fasciste (1934 et 1938), à une époque où seules seize équipes prenaient part au tournoi.

Mais malgré la défaite, les Marocains sont eux aussi entrés dans l’histoire: aucune nation africaine n’était jamais entrée en demi-finale, le Cameroun, le Sénégal et le Ghana ayant échoué in extremis en quarts. Un parcours dont peuvent être fiers les Marocains et sur lequel ils peuvent bâtir l’avenir.

Coéquipiers en club et adversaire ce mercredi soir lors de France-Maroc, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont échangé leur maillot après la fin de la demi-finale. L’attaquant français est apparu avec le maillot de son coéquipier après la rencontre. De belles images, qui montrent le respect entre les deux joueurs.