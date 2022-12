Olivier Vandecasteele, au beau milieu d’une histoire plus grande que lui

Ils ont l’impression de hurler dans le vide. De se débattre dans la mélasse, depuis dix mois. Les proches d’Olivier Vandecasteele donnent littéralement toute leur énergie pour revoir l’humanitaire belge, qui a été condamné à 28 années de prison en Iran dans un procès dénoncé par la famille comme fantoche, pour des charges inconnues. Il est le seul Belge emprisonné en Iran, un pays connu pour pratiquer une diplomatie des otages.

Depuis près de 300 jours, Olivier Vandecasteele se retrouve à l’isolement complet. Et rien, aujourd’hui, ne permet de penser qu’il en sortira bientôt. Pas un seul de ses proches ne doute de son innocence. Ils ont depuis des mois l’insupportable sentiment de subir des choix, des événements inattendus et qui les empêchent de revoir leur frère, leur fils, leur ami. Olivier Vandecasteele est au milieu d’une histoire plus grande que lui, dans des batailles politique, judiciaire, diplomatique dont il est étranger.