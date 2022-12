Corruption au Parlement européen: les aveux d’un inculpé

Le compagnon de l’eurodéputée Eva Kaili, Francesco Giorgi, est en aveux de corruption et d’ingérence au service du Maroc et du Qatar. Il implique Marc Tarabella dans une audition. Ce dernier nie toute corruption.

Le premier interpellé dans la vaste opération anti-corruption lancée vendredi par le parquet fédéral est passé à table devant les policiers et le juge d’instruction belges. Francesco Giorgi, l’un des hommes clés du dossier présumé de corruption et d’ingérence au Parlement européen, en couple avec l’eurodéputée grecque Eva Kaili, est en aveux, selon des documents judiciaires consultés par Le Soir et La Repubblica.

Devant la police, puis le juge Michel Claise – qui l’a inculpé et écroué le week-end dernier pour corruption, blanchiment et comme membre d’une organisation criminelle – Francesco Giorgi reconnaît avoir fait partie d’une organisation utilisée à la fois par le Maroc et par le Qatar dans le but d’ingérer dans les affaires européennes. Le mandat d’arrêt de Francesco Giorgi a été confirmé mercredi par la chambre du conseil de Bruxelles.