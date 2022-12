Vincenzo Ciuro: «Pas envie d’abandonner ce concept»

Initiateur et animateur en alternance du Vestiaire de RTL, Vincenzo Ciuro n’est pas peu fier de la réussite du projet.

Vincenzo, comment vous est venue l’idée de ce concept ?

La Coupe du monde arrivait à grands pas et on se demandait si on allait faire quelque chose de concret alors que nous n’avions pas les droits télé. On voulait quelque chose de différent, d’innovant et bien inscrit dans l’air du temps. En ce moment, il y a une mode du débat, du talk qui est bien installée en France et très peu présente chez nous. Ce qui est ressorti, c’est qu’il pourrait être intéressant de proposer un débat dynamique, avec des experts ayant une forte personnalité et des avis tranchés comme Marc Delire et Silvio Proto. Ils peuvent parler du jeu avec passion.