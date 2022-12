La France en finale de la Coupe du monde: l’incroyable statistique des Bleus

La France s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2022 ce mercredi en venant à bout du Maroc 2-0. Les Bleus vont tenter de reconduire leur titre de champion du monde face à l’Argentine ce dimanche à 16h. La dernière fois que le tenant du titre a triomphé lors de l’édition suivante, c’était en 1958-1962 avec le Brésil. Mais, en se qualifiant pour une nouvelle finale, la bande de Didier Deschamps établit un autre fait remarquable.

La France disputera sa 4e finale en 7 éditions de la Coupe du monde (1998, 2006, 2018 et 2022), dont deux où elle a soulevé le trophée. On peut également ajouter, sur cette même période, deux finales d’Euro (2000 et 2016) avec une victoire finale à la clé.