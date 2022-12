Manifestation nationale du 16 décembre : voici les perturbations attendues

Poste, prison, administrations… au cas par cas. Dans les autres secteurs publics, l’appel à la mobilisation est lancé mais il est difficile d’établir des pronostics de perturbations. « Il y aura toujours un service à la population mais on s’attend à des problèmes dans la distribution du courrier et peut-être la fermeture de certaines administrations faute de personnel, ce sera au cas par cas », explique Michel Meyer (CGSP). A ce stade, les prisons devraient continuer à fonctionner mais les syndicats tiennent à marquer le coup. « Le fait que les travailleurs du secteur public aient été exclus du récent bonus énergie décidé par le Fédéral a sans doute relancé la mobilisation », explique le syndicaliste.

Des poches de mobilisation dans les hôpitaux. Pour Nathalie Lionnet du Setca non-marchand, si les revendications sociales ne manquent pas dans les hôpitaux, la mobilisation du personnel pour se rendre à la manifestation nationale sera compliquée. « Les hôpitaux doivent actuellement gérer une triple épidémie avec un manque structurel de main-d’œuvre. Les gens ont des scrupules à se mettre en grève dans ce contexte d’autant qu’ils savent que le travail sera reporté sur le personnel qui doit assurer un service minimum. Mais plus que jamais, les revendications sont partagées. » Yves Hellendorff s’attend, lui, à des perturbations parfois importantes dans certains établissements notamment à Liège. « On ne pensait pas car nous avons mis le focus sur l’action du 19 décembre qui concerne plus particulièrement les soins de santé mais la question du pouvoir d’achat préoccupe aussi énormément les travailleurs qui veulent marquer le coup. »

Transports en commun

Variable. La SNCB s’attend à des perturbations sur certaines lignes mais aussi à un surcroît de voyageurs en direction de la manifestation à Bruxelles. Elle prévoit donc quelques trains supplémentaires et, pour le reste, invite les passagers à consulter ses différents canaux d’information. A la Stib, on invite d‘ores et déjà les voyageurs à prévoir des alternatives de déplacement au sein de la capitale. Aux TEC wallons, on attend jeudi pour mieux cerner l’importance des perturbations à venir. Les voyageurs sont aussi invités à consulter les différents canaux d’information.