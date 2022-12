Anderlecht réalise 27,5 millions de pertes mais… un bénéfice d’1,3 million

Les comptes d’Anderlecht pour la saison 2021-2022, qui viennent d’être publiés par la banque nationale, seront accueillis par les plus optimistes comme un tournant dans l’histoire financière récente du RSCA : pour la première fois depuis la saison 2016-17, le club bruxellois a enregistré un bénéfice – 1,3 million- la saison dernière. C’est plutôt bon pour le moral mais pas encore suffisant pour s’emballer. Ces chiffres positifs, le Sporting les doit essentiellement à l’intervention des actionnaires entérinée il y a un an et débouchant sur une augmentation de capital conjuguée à une annulation d’une grande partie des dettes.

On rappellera qu’Alychlo et Bremhove, les sociétés d’investissement de Marc Coucke et Joris Ide ont converti 18,5 millions de dettes en capital tout en annulant 33,4 millions de dettes suivant le principe de « meilleure fortune » (dès que le club enregistrera à nouveau des bénéfices, Coucke et Ide pourront récupérer leur argent).