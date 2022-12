Randal Kolo Muani a inscrit le 3e but le plus rapide de l’histoire pour un remplaçant en Coupe du monde (vidéo)

Avec ce but en moins d’une minute, le joueur de l’Eintracht Francfort a planté le troisième but le plus rapide inscrit par un remplaçant dans l’histoire de la Coupe du monde, rapporte Opta. Seuls l’Uruguayen Richard Morales (2002) et le Danois Ebbe Sand (1998) ont fait mieux, avec des buts après 16 secondes.