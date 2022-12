«Enjeux»: «La lumière est le meilleur des désinfectants»

La saga de la Coupe du monde de football au Qatar a commencé en 2010 au milieu d’un brouhaha d’accusations de corruption. Elle se termine en décembre 2022 dans la même ambiance délétère, avec des allégations, très près de chez nous cette fois, qui portent sur des membres, ex-membres ou collaborateurs du Parlement européen.

Les révélations sont particulièrement choquantes, car, depuis des années, l’assemblée se targue d’être à l’avant-garde du combat pour les « valeurs européennes ». De surcroît, les personnes inculpées ou soupçonnées évoluent dans les milieux progressistes et socialistes de l’hémicycle. « Honte à vous ! », s’est exclamée la Commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson. « On a le sentiment d’avoir été trahis, abusés, instrumentalisés », confiait un responsable d’une ONG de défense de la liberté de la presse. Les partis populistes et extrémistes s’en donnent à cœur joie et dénoncent « l’Establishment de Bruxelles ».