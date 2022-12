Karim Benzema disponible pour la finale de la Coupe du monde? La réponse de Didier Deschamps

La France a atteint la finale de la Coupe du monde 2022 en disposant du Maroc 2-0 en demies. Les Bleus devraient pouvoir compter sur le soutien de Karim Benzema, qui a été autorisé par le Real Madrid à faire le voyage. Mais sera-t-il uniquement en tribunes ou sur le terrain ?

Forfait à quelques jours de l’entrée en lice de la France, Benzema a repris l’entraînement en club et aurait même déjà retrouvé toutes ses capacités, selon Marca. N’ayant pas été remplacé dans la liste de Didier Deschamps, le Ballon d’Or pourrait dont tout à fait disputer la finale face à l’Argentine dimanche. Le sélectionneur français a d’ailleurs une nouvelle fois été confronté à cette possibilité en conférence de presse. Et a affiché un certain agacement.

« Pfff… Je préfère même pas vous répondre. Allez, question suivante », a lancé Deschamps. On peut donc imaginer que pour lui, il n’est pas du tout question de faire jouer Benzema.