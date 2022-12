«Il y a des psychopathes qui aiment tuer»: un ancien soldat russe en fuite témoigne Nikita Chibrin, ancien soldat russe qui a fui les conflits, a témoigné face aux caméras de CNN ce mercredi. Ayant servi dans l’unité tristement célèbre pour avoir perpétré les crimes dans le village de Boutcha, le jeune homme dénonce aujourd’hui un « mensonge organisé » et est persuadé que la Russie perdra la guerre.

Par la rédaction Publié le 15/12/2022 à 11:04 Temps de lecture: 3 min

Dans une interview accordée à CNN, Nikita Chibrin, ancien soldat russe, témoigne des atrocités vécues lors de la guerre en Ukraine. Il affirme venir de la ville russe de Iakoutsk et a été placé sur les lignes de front entre les deux pays dès le début de l’invasion. La brigade dont Nikita Chibrin est issu est tristement célèbre car accusée d’avoir commis des crimes de guerre dans le village de Boutcha.

Face à la caméra du média américain, Nikita indique se souvenir d’actes atroces, mais surtout d’une impunité particulièrement importante. « Les soldats ont violé une mère et une fille. Les commandants ont haussé les épaules en découvrant les viols. Ils (…) ont été battus, mais jamais pleinement punis », confesse-t-il.

L’ancien soldat dénonce un mensonge organisé, où l’héroïsme attendu a finalement été remplacé par de nombreux crimes, qualifiés par le gouvernement ukrainien de « crimes de guerre ». A Boutcha, plusieurs charniers contenant des cadavres de civils avaient été découverts. Les corps présentaient également des traces de tortures et mauvais traitements. Nikita Chibrin déclare : « Il y a des psychopathes qui aiment tuer des hommes. De tels maniaques sont apparus là-bas ».

En marge des tortures et des crimes de guerre, l’ancien soldat parle aussi de pillages généralisés, où les Russes emportaient objets de valeurs, bijoux, ordinateurs et autres biens ukrainiens.

« Bien sûr que la Russie perdra »

Après avoir été sous le feu de la défense ukrainienne, Nikita Chibrin a décidé de fuir les conflits et de dénoncer les violences et atrocités de la guerre. Il a déserté l'armée russe en septembre et s'est enfui en Europe via la Biélorussie et le Kazakhstan. Retranché dans un endroit tenu secret, l’ancien soldat russe se montre certain de l’issue des combats : « Bien sûr que la Russie perdra. Le monde entier soutient l’Ukraine. Penser que les Russes vont gagner est stupide », indique-t-il.

Nikita Chibrin souligne également le manque de préparation des soldats, indiquant que sa formation avait simplement consisté à « recevoir une arme, une cible, et 5.000 balles ». Une fois arrivé en Ukraine, ce manque de formation s’est avéré fatal pour la plupart des recrues des forces russes. Nikita Chibrin explique : « Des hommes qui se vantaient d’être comme Rambo sont revenus brisés. »