Grande figure du monde bancaire, mais aussi fortement impliqué dans les sphères universitaire et culturelle, Léo Goldschmidt est décédé ce 14 décembre à l’âge de 90 ans. Né à Vienne en 1932, ingénieur commercial diplômé de l’Ecole de commerce Solvay de l’ULB (aujourd’hui SBS-EM), il avait commencé sa carrière bancaire dans les années 1950 dans le département du crédit de la Société belge de Banque avant d’être nommé, en 1970, associé-gérant de la Banque Degroof et de présider l’Association belge des banques.

Ce n’est donc par hasard si la chaire en Corporate Governance and Stewardship, lancée il y a 20 ans par l’ULB et qui se profile comme « un centre international de formation et de recherche en gouvernance d’entreprise, afin d’aider les futurs dirigeants à comprendre la nature des interactions qui ont lieu à la fois au sein d’une entreprise et entre l’entreprise et ses différentes parties prenantes », porte toujours le nom de celui qui, l’ayant par ailleurs financièrement sponsorisée, a contribué à sa fondation.