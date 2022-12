Une semaine sans gaz, avec des températures négatives dehors: «C’était pire que ce que je pensais»

Felix Eick a coupé le chauffage et testé la vie sans gaz. Il a fait de plus en plus froid. Le train de banlieue était devenu pour lui un moment de pur bonheur, et c’est la douche qui l’a conduit à la capitulation.

Lundi matin, c’est en jogging et en sweat à capuche que je me réveille dans ma chambre. Mon nez et mes oreilles sont glacés. Je m’assois péniblement au bord du lit, j’allume la lampe de chevet et je jette un œil au thermomètre : 15 degrés ! En allant à la salle de bain, je suis parcouru de frissons : je me précipite vers la garde-robe et j’enfile une grosse veste. Je ne pensais pas qu’un appartement pouvait se refroidir à ce point en l’espace de sept heures et demie.

Il était minuit quand j’ai désactivé mon système de chauffage pour tester la vie sans gaz pendant une semaine. J’ai envie de savoir à quel point il peut être difficile de devoir s’en passer alors que les températures extérieures sont négatives.